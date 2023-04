Bombenfund in Tirol entpuppte sich als Fehlalarm

Schreckmomente im Tiroler Wipptal am Mittwochnachmittag! Bei Grabungsarbeiten wurde eine vermeintliche Bombe gefunden. Das Gebiet in Stafflach wurde großräumig gesperrt, inklusive der Bundesstraße. Es gibt mittlerweile Entwarnung: Es handelt sich nicht um eine Bombe. Doch was ist es dann? Ermittlungen laufen.