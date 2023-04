Mord in NÖ: Sohn ersticht Mutter, Vater verletzt

Mordalarm in Niederösterreich: Im Bezirk Gänserndorf ist es am Montag in den frühen Morgenstunden zu einer Bluttat gekommen. In Strasshof an der Nordbahn soll ein 27-jähriger Mann seine Mutter (60) erstochen und den Vater (79) schwer verletzt haben. Nach „Krone“-Informationen soll der mutmaßliche Täter anschließend vom Dach gesprungen sein, er wurde schwer verletzt.