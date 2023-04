Leipzig gegen Borussia Dortmund ab 20.45 Uhr LIVE

Auf Erinnerungen an den Pokalsieg im vergangenen Mai will Rose zur Motivation verzichten. Das passe nicht zur Lage. „Ich muss die Mannschaft in die Pflicht nehmen“, sagte der 46-Jährige. „Nur schöne Bilder zeigen und daran erinnern zu lassen, wie cool alles war, das hilft uns nicht weiter“, sagte der ehemalige Salzburg-Trainer. Von der aktuellen Misere der Leipziger will sich Terzic nicht blenden lassen. „Für sie ist es wohl die einzige Chance, diese Saison einen Titel zu holen. Deshalb werden sie als Titelverteidiger alles tun, um ins Finale zu kommen“, sagte er: „Aber wir wissen, was wir tun müssen, um zu gewinnen.“