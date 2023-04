Scooter-Verbot: Debatte in Wien nimmt Fahrt auf

Ab Mai kommen strenge Regeln

In Österreichs Hauptstadt kennt man die gleichen Probleme. Wiens SPÖ-Verkehrsstadträtin Sima will mit einer kompletten Neuregelung dafür sorgen, dass das Scooter-Chaos auf den Gehsteigen bald ein Ende hat, versichert ihr Büro auf APA-Anfrage. Zentrale Punkte der Neuregelung, die ab Mai in Kraft treten soll, sind ein Abstellverbot von Scootern auf Gehsteigen, die Einrichtung von fixen Abstellflächen an Hotspots und eine Limitierung der Anzahl in Bezirken, in denen es bisher ein Überangebot gab. Zusätzlich soll das klimafreundliche Sharing-Angebot attraktiver gemacht werden.