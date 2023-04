Ferrari-Teamchef Vasseur: „Hart zu akzeptieren“

„So sind die Regeln“

Zwei Runden vor Schluss hatte sich die Rennleitung nach Kevin Magnussens Crash für einen stehenden Start entschieden, folglich hagelte es an Kritik aus den Fahrerlagern. Vasseur hingegen wolle den Verantwortlichen keinen Vorwurf machen. „Man kann das System nicht dafür verantwortlich machen. Wir müssen aber wissen, dass es hart zugehen wird, wenn das Rennen für die letzten zwei Runden noch einmal gestartet wird. Das hatten wir auch schon in Baku mal. Aber man kann der Rennleitung keinen Vorwurf machen, so sind die Regeln, und daran hielt sich die Rennleitung auch“, erklärte der 54-Jährige.