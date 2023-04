„Welt hat sich seit letztem Life Ball geändert“

Der 60er macht sich bereits bemerkbar. . .

Während sich rund 200 Prominente - sie begaben sich vorab zu einem Fitting für die Show (live am 29. April im ORF) - auf der Bühne von den Zeiten Maria Theresias bis ins frühe 20. Jahrhundert hanteln, erwartet sich Keszler von politischer Seite her nicht viel. Dafür waren seine, „Erfahrungen und Kränkungen“, rund um den letzten Life Ball, besonders von der Wiener Stadtregierung, zu einprägsam. Doch nicht nur hier trifft er mit Austria for Life mitunter auf Unverständnis, „da gibt es einige die sagen, dass es kein Zeitpunkt für ein ,Historienspektakel‘ wie dieses ist. Das erinnert mich stark an den ersten Life Ball, als ich permanent damit zu kämpfen hatte.“ Und was entgegnet er den Kritikern? „Wenn es sein Ziel erreicht, dann hat es auch sein Recht dazu.“