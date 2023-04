Skispringen: Body-Scanner soll „Wingsuits“ stoppen

Ex-Größen wie Janne Ahonen bekritteln sogar den Einsatz von Wingsuits. Passiert ist trotz der Aufregung fast nichts. In 20 Springen sprach FIS-Kontrollor Christian Kathol kaum Disqualifikationen aus, die Sportler sind noch immer mit den gleichen Anzügen am Start. Es dürfte aber nicht alles eitel Wonne sein. Kathol überraschte den Tross beim Weltcupfinale in Planica mit einer neuen Kontrolle. Erstmals kommt ein Body-Scanner zum Einsatz.