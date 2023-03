Neuausschreibung bei Stadtwerke-Vorständen

Mit Arbeit zufrieden?

„Es ist ein Formalakt. Das Gesetz verlangt in solchen Fällen immer ein Jahr vor Ablauf eine Neuausschreibung“, erklärt Aufsichtsratschef Jürgen Dumpelnik. Vor der Sommerpause soll die Zukunft entschieden sein. Smole will mit Tschurnig weiterarbeiten. „Wir wollen Großprojekte wie Hallenbad oder Badehaus in jedem Fall fertig machen“, so Smole. Die Politik zeigt sich zufrieden mit der Arbeit der Vorstände.