Einbrecher aktiv: Brüderpaar trauert E-Bikes nach

Fast 10.000 Euro Schaden in Telfs

In den vergangenen Tagen trieben Einbrecher in Telfs ihr Unwesen. Die Täter drangen irgendwann zwischen Sonntag und Dienstagabend in einem Mehrparteienhaus in das Kellerabteil zweier Brüder (36 und 43 Jahre) ein und stahlen zwei E-Bikes im Gesamtwert eines hohen, vierstelligen Eurobetrages.