ÖHB-Teamspielerin Pandza wechselt zur Schwester

Ihre Nationalteam-Kolleginnen Sonja Frey, Johanna Reichert und Josefine Huber bekommen es im Rahmen der European League Finals im Raiffeisen Sportpark in Graz im Dress des von ÖHB-Frauen-Teamchef Herbert Müller gecoachten Thüringer HC im Halbfinale am 13. Mai mit dem dänischen Vertreter Ikast Handbold zu tun. Das hat die am Dienstag durchgeführte Auslosung ergeben. In der zweiten Partie kämpfen BV Borussia 09 Dortmund und Nykobing Falster Handbold (DEN), um den Einzug ins Endspiel des Final Four, das wie das Spiel um Platz drei am 14. Mai folgt.