Nagelsmann nach England? Entscheidung gefallen

Denn wie die „Bild“ berichtet, ist ein Wechsel des 35-Jährigen in die Premier League derzeit kein Thema. Nagelsmann war am vergangenen Donnerstag überraschend beim FC Bayern München freigestellt worden. „Er will die bisher schwerste Etappe seiner kometenhaften Trainerkarriere und den ersten Rauswurf analysieren. Lehren daraus ziehen, bevor er sich in ein neues Abenteuer stürzt“, so die „Bild“.