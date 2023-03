Rangnick: David Alaba? „Er scharrt mit den Hufen“

Österreichs Fußball-Nationalteam ist am Freitag mit einem starken Auftritt in die EM-Qualifikation gestartet. Gegen die Gäste aus Aserbaidschan konnte sich die Truppe von Ralf Rangnick mit 4:1 durchsetzen. Was der Teamchef und weitere Protagonisten zur Partie zu sagen hatten, lesen Sie hier.