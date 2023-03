Kapitänsbinde, Doppelpack, Vorlage und Verletzung?

Es läuft für Marcel Sabitzer. Der Manchester-United-Legionär nahm seine Hochform von der Insel mit zum Nationalteam nach Linz und glänzte am Freitagabend in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan als Kapitän, Doppeltorschütze und Vorlagengeber. Und verschwand in der Schlussphase recht plötzlich in der Kabine.