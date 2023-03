So reagiert Goretzka auf Nagelsmanns Bayern-Aus

„Beschäftigt einen natürlich“

„Es liegt nun an uns, deine Arbeit erfolgreich zu Ende zu bringen. Danke für alles“, so der Mittelfeldspieler weiter. Zuvor hatten sich bereits Benjamin Pavard und Joshua Kimmich zu der Entscheidung der Münchner geäußert. „Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Ich hatte ja schon einige wirkliche Top-Trainer in meiner Karriere. Aber er ist locker in den Top 3 meiner besten Trainer. Solche Diskussionen beschäftigen einen natürlich, wenn es um die Trainerposition im eigenen Verein geht, das ist der Trainer, mit dem man jeden Tag zusammenarbeitet“, erklärte Letzterer.