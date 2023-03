Belarus: OSZE untersucht Menschenrechtsverstöße

Am Donnerstag hat der Ständige Rat der OSZE den sogenannten „Moskauer Mechanismus“ zu Belarus ausgelöst. Dieser ermöglicht die Einrichtung einer unabhängigen Expertenmission zur Untersuchung von Berichten über Menschenrechtsverletzungen in dem Land. Grundlage für diese Entscheidung war ein am vergangenen Freitag erschienener Bericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit an belarussischen Oppositionellen.