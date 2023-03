„Vergewaltigungsopfer“ verleumdete Männer

Wild muss sie gewesen sein, die besagte Partynacht im Südburgenland im vergangenen Sommer. Und sie hatte für gleich vier Personen ein (juristisches) Nachspiel. Denn im angeheiterten Zustand hatte eine damals noch 17-Jährige mitten in der Nacht eine Stunde lang Sex mit drei Bekannten. Doch am Tag darauf bezichtigte sie die Männer plötzlich der Vergewaltigung und zeigte sie - noch immer betrunken - bei der Polizei an. Die jungen Männer fielen aus allen Wolken, als sie von der Exekutive einvernommen wurden, und konnten die Vorwürfe nicht glauben. Sie alle bestätigten zwar den Geschlechtsverkehr, der sei jedoch einvernehmlich gewesen. Durch die Ermittlungen der Exekutive entlastet, wurden die Verfahren gegen die Beschuldigten eingestellt.