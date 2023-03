Für Arnautovic haben wir keinen „Nachfolger“!

Teamchef Ralf Rangnick weiß, was er am Sohn von U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat. Bisher kam er in allen acht Partien unter dem Deutschen zum Einsatz, zweimal von Beginn an. Durchgespielt hat Gregoritsch in insgesamt 43 Länderspielen, in denen er sieben Tore erzielte, aber erst zweimal - 2019 in Lettland (0:1) und 2020 in Rumänien (1:0). Vor eineinhalb Jahren habe er seinen Spielstil angepasst. Der Steirer ist schwerer geworden, hat physisch zugelegt.