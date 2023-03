20-Jähriger demoliert aus Rache sieben Fahrzeuge

Reifen aufgestochen, Scheiben eingeschlagen, Lack zerkratzt: Eine Spur der Verwüstung zog ein vorerst Unbekannter Montagfrüh in Loosdorf im Bezirk Melk. Die Polizei konnte wenig später ein verdächtiges Fahrzeug anhalten. Am Steuer saß ein junger Drogenlenker (20), an dessen Kleidung noch Glassplitter hafteten. Noch während der Fahrt ins Krankenhaus, in dem sein Suchtgiftkonsum bestätigt werden sollte, gestand der junge Mann alles.