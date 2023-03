Tottenham, Bayern, Real: Glasner-Poker eröffnet

„Ich hatte Anfragen aus der Premier League - aber ich habe abgesagt.“ Sagte Oliver Glasner unlängst. Doch die Rufe aus England werden lauter. Jetzt hat Tottenham seine Fühler ausgestreckt, Glasner als Wunschkandidaten für die Nachfolge von Antonio Conte auserkoren. Das Aus des Italieners scheint besiegelt. In der Champions League scheiterten die Spurs im Achtelfinale, in der Premier League zittert man um die Top 6. So kommt Glasner ins Spiel. Erste Gespräche mit dessen Berater soll es bereits gegeben haben, Glasner wollte sich auf „Krone“-Anfrage dazu nicht äußern. Bei Frankfurt hat der Oberösterreicher Vertrag bis 2024, die Möglichkeit auf eine Verlängerung bis 2026 inklusive Jahresgehalt von rund drei Millionen Euro hat er bisher nicht genützt, sich Bedenkzeit erbeten.