Premier-League-Topklub an Oliver Glasner dran

Wie die „Bild“ berichtet, ist Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung von Oliver Glasner interessiert. Der 48-Jährige hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2024. Wirklich rund läuft es mit der Eintracht derzeit nicht. Der Trainer war am Sonntag nach dem 0:2 bei Union Berlin schon sechs Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Nach dem Aus in der Champions League bei SSC Napoli bahnt sich auch in der Liga eine Krise an.