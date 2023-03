Chaos in Wien: Aktivisten legen Ringstraße lahm

Nachdem die Klimakleber bereits am Montag Straßen in Tirol, Kärnten, Wien und am Dienstag in Linz lahmgelegt hatten, schlägt die Letzte Generation AT am Mittwoch erneut zu. Und zwar in Wien auf der Ringstraße. da die Klimakrise auch die Gesundheit der Menschen in Österreich bedrohe, platzierten sich die Klimakleber vor dem Gesundheitsministerium.