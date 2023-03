Privater Betreiber für Hülgerthpark wird gesucht

Erstmals seit Weihnachten saß am Montag die SP mit dem Team Kärnten und der Volkspartei im Rathaus wieder an einem Tisch. Dabei wurden zwei wichtige Punkte geklärt. So soll der Umbau des Heiligengeistplatzes heute beim Stadtsenat beschlossen werden. Bis zum Winter müssen alle Pläne fertig sein, damit der Baustart 2024 erfolgen kann. Die Einbahn Stauderplatz könnte für Pkw gesperrt werden.