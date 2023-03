Austria empfängt Bullen zum Meisterrunden-Start!

Austria Klagenfurt hat es erneut ins Konzert der Großen geschafft. Der Gegner zum Meisterrunden-Start hat es gleich in sich: Am 2. April (14.30 Uhr) kommt Meister Salzburg an den Wörthersee - gegen den man gleich vier Gesperrte hat! Auch ein Neuzugang für die kommende Saison steht bereits fest. Ein weiterer Mann musste bereits gehen.