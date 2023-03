Eine hervorragende Saison mit fadem Beigeschmack

Tag eins nach dem Aus. Da machte sich am Montag bei Coach Mitch O’Keefe die große Leere breit. „Es ist hart. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass wir jetzt schon fertig sind“, so der Kanadier: „Obwohl es eine der besten Saisonen in der Klub-Geschichte war, ist es enttäuschend. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Ich versuche, das Positive zu sehen.“