„Leid lindern“: Kanzler telefonierte mit Selenskyj

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag weitere Unterstützung Österreichs zugesagt. „Als neutrales Land können und werden wir keine militärische Unterstützung leisten, aber was wir können, ist humanitäre Hilfe, um das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern und schwer verletzte Frauen und Kinder in Österreich zu behandeln“, sagte Nehammer bei einem Telefonat mit Selenskyj.