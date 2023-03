Michael (21) ist jüngster Feuerwehrchef des Landes

„OÖ Krone“: Was bringt einen jungen Menschen wie Sie dazu, Verantwortung für eine ganze Mannschaft zu übernehmen?

Michael Greiner: Bei der Feuerwehr haben wir immer das Ziel, anderen zu helfen. Das motiviert mich. Genauso wie die Kameradschaft, man will immer gemeinsam etwas erreichen. Als Kommandant möchte ich Dienst an der Öffentlichkeit leisten.