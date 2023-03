Trotz Schneemangels und Teuerung viele Wintergäste

3,3 Prozent fehlen auf Top-Zahlen aus 2018/19

Auch in den Tiroler Wintersportorten müssen die Gäste in der bis Ende April laufenden Saison zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen als in vergangenen Jahren. Dazu kommt, dass der fehlende Naturschnee nicht die beste Werbung für Winterurlaub war. Und dennoch: Die Gäste kommen, die Betten sind gut gefüllt und der Euro rollt. 18,2 Millionen Nächtigungen verzeichneten die Beherbergungsbetriebe seit dem Saisonstart Anfang November.