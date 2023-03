Wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert

Zum Thema Homeoffice hat sich in den vergangenen drei Jahren wohl am meisten bewegt: Habe es vor der Pandemie oft nur „Extrempositionen“ dazu gegeben - die Chefs hätten gedacht, dass im Homeoffice niemand etwas arbeiten würde, die Mitarbeitenden befürchtet, pausenlos im Dienst zu sein - so sei es mittlerweile Konsens, dass Homeoffice zu einer attraktiven Arbeitswelt beitrage, ist Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) überzeugt. „Es ist das Vertrauen in die Mitarbeiter gestiegen“, betonte auch AK-Präsident Andreas Stangl. Spannungen zwischen jenen, die ins Homeoffice „dürfen“ und jenen, die das nicht können - etwa in der Produktion - hätten sich gelegt. Probleme gebe es heute „immer nur dann, wenn über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg“ etwas entschieden werde, so Stangl.