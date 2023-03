Erling Haaland schrieb Terzic nach CL-Fünferpack

Nicht zu stoppen! Unglaubliche fünf Tore hat Erling Haaland im Champions-League-Hit gegen RB Leipzig erzielt, nur Lionel Messi und Luiz Adriano war es zuvor gelungen, in der Königsklasse so oft binnen einer Partie zu treffen. Im Anschluss an das Kunststück schrieb der Superstar eine Nachricht an Edin Terzic, wie der BVB-Trainer nun verriet.