Umwelt und Sicherheit laufen bei Reifen nicht rund

Dabei wurde nicht nur auf die Sicherheit geachtet, sondern auch auf Fahrverhalten, Laufleistung, Reifenabrieb, Effizienz, Geräusch und auch Nachhaltigkeit. Dabei wurden die Fahrsicherheit mit 70 Prozent und die Umweltbilanz mit 30 Prozent eingerechnet. Fazit: Es gibt nicht den umweltbewussten supersicheren Reifen. „Wer voll auf Umwelt setzt, muss signifikante Einbußen bei der Fahrsicherheit in Kauf nehmen. Wer Fahrsicherheit auf hohem Niveau erwartet, wird zugleich keinen Rekordhalter in Sachen Umweltschonung bekommen“, sagt Ulrike Weiß vom Arbeiterkammer Konsumentenschutz in OÖ.