Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der achtjährige Mischlingshund Smiley ist sehr freundlich gegenüber Menschen, versteht sich gut mit anderen Hunden und ist stubenrein. Der hübsche Rüde kann gut an der Leine gehen, hat jedoch ein Handicap - ein alter Bruch an der rechten Hinterpfote. Dieser schränkt ihn jedoch in seinem Bewegungsdrang nicht ein. Trotz allem sollte sein zukünftiges Zuhause barrierefrei am Stadtrand oder in ländlicher Gegend sein. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.