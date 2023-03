Microsoft-Techniker aktiviert Windows - per Crack

Mit der verpflichtenden Online-Aktivierung seines Betriebssystems will der US-Softwareriese Microsoft Softwarepiraterie unterbinden. Was aber, wenn der legal erworbene Produktschlüssel nicht aktiviert werden kann und auch der offizielle Microsoft-Support nicht weiterweiß? Dann kommen offenbar just jene Mittel zur Anwendung, die Microsoft eigentlich verurteilt ...