Vorgeschmack auf Zeiten ohne Moral und Mitgefühl

Sittenbild einer verkommenen Gesellschaft

Aus dieser bitteren Komödie formt Tomić ein nicht minder bitteres Sittenbild, in dem sie schonungslos mit den einzelnen Figuren ins Gericht geht. Ein entfesselt aufspielendes Ensemble verleiht diesen nicht gerade liebenswürdige Züge. Da ist Steffi Krautz als reiche, alte Freifrau von Stetten, die vom Hoteldirektor abwärts alle nach ihrer Pfeife tanzen lässt - und dafür am Ende durchaus teuer bezahlt. Und Hoteldirektor Strasser, der ehemalige Star, Offizier und Autoschieber, den Fredrik Jan Hofmann mit Feigheit und aalglattem Charme zeichnet. Hinterhältige und snobistische Züge finden sich beim Bruder der Freifrau (Franz Solar). Dann wären da noch die windigen Angestellten, der brutale Chauffeur (Sebastian Pass) und der zwar harmlos wirkende, aber latent gewaltbereite Kellner (Raphael Muff). Und der Weinvertreter mit Vergangenheit (Rudi Widerhofer), der sich nahtlos in diese Runde reiht.