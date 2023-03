13-Jährige vergewaltigt: Verdächtiger in U-Haft

Polizei vermutet K.-o.-Tropfen

Der 21-Jährige wurde am Mittwochabend in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) festgenommen, nachdem die Polizei am Vortag Fahndungsbilder von ihm veröffentlicht hatte. Vor der Vergewaltigung dürften der 13-Jährigen Substanzen in ihr Getränk gegeben worden sein, im Raum stehen K.-o.-Tropfen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.