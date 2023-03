Hartberg gegen LASK ab 17 Uhr LIVE

Der LASK ist vor der Reise in die Oststeiermark gewarnt. Hartberg entschied das erste Saisonduell in Pasching unerwartet mit 3:0 für sich. Schon sieben Partien insgesamt sind die Blauweißen gegen die Linzer ungeschlagen. Heute will der Tabellendritte den Spieß umdrehen und sich eine gute Ausgangsposition vor den entscheidenden zehn Runden verschaffen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).