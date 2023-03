Laut Statistik ist der KAC im Derby-Duell durch

Collins schlief ganz schlecht

Vor allem der pfeilschnelle Chris Collins hat sich in der Serie so viele tolle Chancen erarbeitet, scheiterte aber stets an Goalie Dahm oder der Stange. „Ich habe ganz schlecht geschlafen, weil ich vorm 1:1 in Klagenfurt nur auf Metall geklopft habe - das war brutal. Aber es braucht ein Tor, ein Erfolgserlebnis - dann geht’s rund“, sagt der Kanadier, der positiv bleibt: „Wir waren besser, starten diesmal die Aufholjagd!“