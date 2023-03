VSV und KAC gehen mit 1:1 ins Schlussdrittel

Kein Tor nach Videostudium

Im zweiten Drittel ging‘s weiter hin und her, in Minute 25 jubelten die Villacher verfrüht. Desjardins hatte die Stange getroffen, KAC-Verteidiger Strong hinter seinem Goalie Dahm gerettet. Nach einem Videostudium gaben die Schiris das Tor zurecht nicht. Die Hausherren konnten zwei Powerplays nicht nutzen, auf der anderen Seite scheiterten Fraser (28.) und Zalewski (34.) an VSV-Goalie Lamoureux. So ging‘s auch in die zweite Pause mit dem 1:1.