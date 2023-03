Derby-Krimi geht mit einem 1:1 ins Schlussdrittel

Aber der KAC meldete sich zurück. In der 26. Minute scheiterte Villachs Collins freistehend an der Stange - im direkten Gegenzug versenkte KAC-Stürmer Fraser einen Rebound zum 1:1 flach ins Netz. Die Teams schenkten sich nichts, aber die Goalies konnten weitere Tore verhindern. In der 40. Minute tauchte VSV-Crack Collins alleine vor KAC-Goalie Dahm auf, aber der Däne blieb Siegerr. So ging‘s mit einem 1:1 in die zweite Pause.