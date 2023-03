Österreich lehnt Auslieferungen in Ukraine ab

Unternehmer wird nicht ausgeliefert

Mit Verweis auf Artikel 3, der das Verbot von unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe vorsieht, hatte das LG Wien kürzlich die im Zusammenhang mit inkriminierten Wirtschaftsdelikten begehrte Auslieferung von Unternehmer Oleh B. in seine Heimat abgelehnt. Laut Ansicht des Gerichts würden Auslieferungen in Gebiete, in denen großflächig eine Vielzahl an Zivilisten einer Extremsituation wie etwa einem Krieg zum Opfer gefallen ist und nach wie vor fällt, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, berichtete eine Gerichtssprecherin. „Artikel 3 bindet uns grundsätzlich - da gibt es auch eine eindeutige Judikatur höherer Gerichtsinstanzen und keinen großen Interpretationsspielraum“, sagte sie.