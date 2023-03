Sonne, Strand, Meer: Gespart wird im Urlaub nicht

Egal, ob Sonnenanbeter, Kulturtiger oder Abenteurer, auf der Ferienmesse wird das Fernweh gestillt. Nach der Zwangspause in der Pandemie ist bei vielen Besuchern die Urlaubskasse noch prall gefüllt. Es wird eifrig gebucht. Neben den bekannten Urlaubsregionen finden sich auf der Ferienmesse viele Angebote abseits der Touristenpfade. Die „Krone“ hat mit Besuchern gesprochen. Von Kurzreisen über Kreuzfahrten bis hin zum Strandurlaub in Griechenland ist alles dabei. Hauptsache weg. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.