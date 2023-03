Gediegenes Inselhüpfen

Wer sein Talent nicht nur beim Line-Dance an Deck erproben will und etwas mehr Stille sucht, der kann sich beim Malen für Erwachsene oder Origami-Falten in ruhiger Atmosphäre kreativ austoben. Langeweile kommt garantiert keine auf. Wenn man nicht gerade der gehobenen Kulinarik in einem der Restaurants an Bord frönt, wird man bestens unterhalten. Für manche schon so gut, dass sie auf Landgänge verzichten. So auch der 72-jährige Louis Ménard, der sichtlich gerührt erzählt, dass er soeben für 300 Tage auf See ausgezeichnet wurde. Wie viele Kreuzfahrten er schon gemacht hat? „Ich habe aufgehört mitzuzählen, aber so 80–100 werden es schon sein.“ Der Holland America Line ist er dabei stets treu geblieben. „Als sie meiner Frau und mir bei unserer ersten Reise gleich ein Kabinen-Upgrade angeboten haben, da hatten sie mich schon eingefangen“, schmunzelt er. Auch Louis entflieht regelmäßig den kalten Wintern seiner Heimat und begibt sich auf das Schiff. Er schätzt das zeitlos-elegante Interieur des Schiffes und die Restaurants. Die Lieblingsbeschäftigung des pensionierten Professors, der skurrilerweise die ruppige See bevorzugt, denn „dann fühlt es sich an, wie von einer Mutter in den Schlaf geschaukelt zu werden“: mit einem Buch auf dem Kabinenbalkon sitzen und lesen. Ab und zu einfach nur aufs Wasser schauen. Wer das lange genug macht, der hat auch das Glück, Delfine zu beobachten.