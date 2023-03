Neue „Augen und Ohren“ für den Verfassungsschutz

Diesen Gefahren wollen der Innenminister, der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und Haijawi-Pirchner, mit einer Reform in den Bundesländern entgegentreten. Die Staatsschützer sollen weitere Kompetenzen erhalten und neue Ermittlungsschwerpunkte setzen sollen. Konkret sollen in jedem Landesamt künftig Ermittlungsbereiche für den Cyberraum und für Cyberforensik eingerichtet werden, zumal sich Extremismus vor allem digital verbreitet und Zulauf erfährt. Ein besonderer Fokus wird auf die Prävention gerichtet, speziell ausgebildete Beamte sollen in Schulen und Vereinen Aufklärung und Informationen vermitteln.