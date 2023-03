Halloween-Attentäter muss lebenslang in Haft

Polizist überwältigte Täter

Die letzte Exekution fand dort in den 60er-Jahren statt. Der Attentäter war am 31. Oktober 2017, dem Halloween-Tag, in New York mit einem Kleinlaster in Radfahrer und Fußgänger gerast. Der aus Usbekistan stammende bekennende Islamist tötete bei der Attacke in Manhattan acht Menschen und verletzte elf weitere. Schließlich fuhr der damals 29-Jährige mit dem Transporter in einen Schulbus. Als er ausstieg, schoss ihn ein Polizist an und nahm ihn fest. Dem FBI sagte der Attentäter später, dass er stolz auf seine Tat sei.