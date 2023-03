Von der Sahara um den Küchentisch bis zum Nordpol

Seinen ersten 6h-Lauf absolvierte er in Gedenken an Sophie. Jetzt sind es Projekte, die ihm am Herzen liegen, für den karitativen Zweck. Allen voran natürlich der Lasseer Benefizlauf. Am Samstag steigt das zehn-jährige Jubiläum zugunsten des Kinderhospiz Sterntalerhof. Vom Kinder- bis zum 3h- und 6h-Lauf, natürlich auch in der Staffel, ist für jeden was dabei (Anmeldungen www.lasseer-benefizlauf.at). Predl wird diesmal aber nur am Mikro, als Moderator am Start sein. „So leid es mir tut, aber ein 6h-Lauf würde jetzt mein Training stören.“ Weil er sich derzeit für den Nordpol-Marathon im April vorbereitet. Nachdem vor fünf Monaten sein Vater verstarb, will er sich jetzt seinen „Lebenstraum“ erfüllen. Dafür läuft er zwischen 200 und 300 Kilometer pro Woche. Aber in den Vereinigten Eisfabriken Wiens bei minus 28 Grad. „Beim Marathon wird es um die minus 40 Grad haben“, lächelt Predl. „Da brauchst vier bis fünf Schichten, eine Atemmaske, bist komplett vermummt. Dabei bin ich ja eigentlich ein Wüstenläufer.“