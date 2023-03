Neue Wende: Keine Napoli-Tickets an Frankfurt-Fans

„Risiken für den Schutz der Ordnung und der öffentlichen Sicherheit“

Darauf reagierte der Präfekt Claudio Palomba nun mit einer neuen Verfügung, die sich explizit gegen Fans mit Wohnort Frankfurt richtet. Die Stadt will damit „Risiken für den Schutz der Ordnung und der öffentlichen Sicherheit“ vermeiden, die möglicherweise bei der Anreise von Fans der Frankfurter nach Süditalien drohen könnten. Die Präfektur verwies zur Begründung auf Vorfälle rund um das Hinspiel in Neapel. Am Rande des 0:2 der Eintracht war es in Frankfurt zu tätlichen Angriffen auf italienische Fans gekommen. Neun Personen wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen.