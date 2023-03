Spitalsarzt rechnet ab: „Gehen auf Abgrund zu“

Das fängt schon bei der Entlohnung an. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Spitalsärzte, die rund um die Uhr für die Bevölkerung im Einsatz sind und an Wochenenden sowie in den Nächten Dienst tun, um einiges schlechter finanziell gestellt sind als jene, die von einem 9 bis 17 Uhr arbeiten. Und dass es in einem so kleinen Land wie Österreich diverse Gehaltssysteme gibt - wobei die Steiermark am schlechtesten dasteht.