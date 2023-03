AVL-Frauen-Halbfinale nach 2. Spieltag komplett

Tirol, Hartberg, Aich/Dob und Ried im Männer-Halbfinale

Nach den Frauen wurden auch bei den Männern in der Austrian Volley League (AVL) schon am Samstag die Halbfinale komplettiert. Hypo Tirol, Hartberg, Aich/Dob und Ried feierten allesamt ihre jeweils zweiten Siege in der „best of three“-Viertelfinal-Serie. Die Innsbrucker treffen nun im Halbfinale („best of five“) auf Ried, Vizemeister Aich/Dob bekommt es mit Hartberg zu tun.