Obersteirische Skilifte wegen Sturm gesperrt

Auch auf der Planneralm in Donnersbach laufen im Moment nur zwei Schlepper: „Der Kleine Rotbühellift und der Übungslift in Kinderland“, meldet Andreas Schnitz Wiener von der Liftkasse. „Der Wind wechselt ständig. Solange er aber so stark ist, müssen wir die Sessellifte einstellen.“