Neue Pächter für Schloss Mattsee gefunden

Wie Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) am Donnerstagnachmittag auf seiner Facebook-Seite verlautbart, konnte ein Salzburger Duo mit Gastronomie und Catering-Erfahrung für das Schloss gewonnen werden. Der Catering-Betreiber Roman Blaschke und Hotelbetriebswirt Frank Reichle blicken zusammen auf mehr als 40 Jahre Gastronomie-Erfahrung zurück, so der Bürgermeister in seinem Posting.