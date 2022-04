Ortschef mit großen Plänen

Mittlerweile wurden in der kleinen Gemeinde im Flachgau zahlreiche Projekte auf Schiene gebracht. So entsteht gemeinsam mit der Nachbargemeinde Seeham ein neuer Altstoffsammelhof. Wie berichtet wird ein neuer Kindergarten und auch der 50 Jahre alte Sportplatz direkt bei der Schule komplett endlich saniert. Auch die Sanierungen der Infrastruktur werden nicht hinten angestellt. „Manche Wasserleitungen sind an die 70 Jahre alt“, erklärt der Ortschef, der auch den Ausbau von Photovoltaikanlagen stark forcieren möchte. Gerade auf den Gemeindebauten soll so viel Strom aus der Sonnenenergie gewonnen werden. Gerade bei der Energiegewinnung will der Ort aber keinen eigenen Wege gehen. In Gemeinschaften mit den Nachbarorten soll die Produktion möglichst effektiv werden. Auch die Fernwärme schreitet in der Gemeinde immer weiter voran. Der Gasverbrauch liegt nur noch zwischen fünf bis zehn Prozent.